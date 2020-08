NBA, Tatum “Smart è l’anima della nostra squadra”

I Boston Celtics sono una delle squadra favorite per vincere il titolo NBA. Hanno un ottimo staff e degli ottimi giocatori. Sicuramente il loro obiettivo stagionale non è vincere almeno il primo turno, ma è puntare in alto, molto in alto. Anche se la concorrenza nella Eastern Conference non manca, i Celtics, realisticamente, hanno qualche chance di arrivare alle Finals.

Oggi ne hanno dato la prova contro i Toronto Raptors, che erano ancora imbattuti nella bolla. Una grande prova di squadra che ha visto uscire vincitori la franchigia del Massachusetts. Jayson Tatum, autore di 18 punti, 7 rimbalzi e 4 assist, ha voluto ricordare a tutti l’importanza di Marcus Smart. Infatti, anche se le statistiche sembrano affermare che Smart non abbia impattato tanto sulla partita (2 punti, 2 rimbalzi, 5 assist), la sua efficacia difensiva si è vista. E’ stata una delle serate peggiori al tiro per i Raptors. Queste le parole di Tatum rilasciate a ESPN:

“Smart è l’anima e il cuore del nostro team. Penso che ormai non sia un segreto. Da moltissimo per il nostro team anche se non lo si vede nelle statistiche. Solo sentire la sua voce dentro e fuori dal campo, aiuta tantissimo. Quando fa così siamo un team migliore.”

Ora i Celtics sono 3° nella Eastern Conference, dietro solo ai Toronto Raptors e ai Milwaukee Bucks. Se la classifica non dovesse variare, i Celtics affronterebbero al primo turno i Philadelphia 76ers. Sarebbe un primo turno molto interessante che vedrebbe sfidarsi due team che devono dimostrare qualcosa nei playoff. Nel prossimo match i Boston Celtics giocheranno contro gli Orlando Magic, anche loro già qualificati per la postseason.

