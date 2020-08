Charles Barkley: “I Blazers arriveranno alle Finali NBA”

Charles Barkley è sicuro che i Portland Trail Blazers raggiungeranno le Finali NBA. Secondo lui, i Blazers raggiungeranno i playoff e al primo turno butteranno fuori i Los Angeles Lakers, per poi continuare la loro cavalcata fino alle Finali.

I Portland Trail Blazers hanno attualmente il record di 32-38, valevole per il 9° posto nella Western Conference, ma visto che la differenza fra l’8° posto, occupato adesso dai Memphis Grizzlies, e il 9° è minore di quattro partite, ci sarà il torneo ‘play-in’ fra questi due team per vedere chi avrà diritto di entrare nella postseason.

Charles Barkley says the Blazers will beat the Lakers in the first round and make the NBA Finals pic.twitter.com/4tv0lJO1BU

— NBA Central (@TheNBACentral) August 8, 2020