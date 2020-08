Una nuova tegola, questa volta chiamata Kendrick Nunn, colpisce i Miami Heat.

Come riportato infatti da Ira Winderman del South Florida Sun-Sentinel, il giocatore lascerà la bolla di Orlando.

L’assenza del giocatore dei Miami Heat non sarebbe però legata ad una positività al COVID-19, ma esclusivamente a ragioni personali.

Il rientro del giocatore infatti, dovrebbe essere previsto già per questo week-end, in tempo per l’inizio dei Playoff.

Kendrick Nunn si è rivelato essere una delle sorprese piu gradite di questa stagione NBA: al suo primo anno con i Miami Heat infatti, il giocatore ha disputato 66 gare, collezionando una media di 15 punti, 3 assist e 2 rimbalzi.

Leggi anche:

Risultati NBA: Celtics dominanti, Raptors sconfitti! Brooklyn e Orlando qualificate ai Playoff

NBA, Draymond Green vorrebbe Devin Booker lontano da Phoenix

NBA, Lillard: “Con Carmelo Anthony avremmo raggiunto le Finals”