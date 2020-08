Stephen Curry si avvicina sempre di più al firmamento delle stelle NBA.

Dopo aver rivoluzionato negli ultimi cinque anni la stessa visione del gioco, per il campione dei Golden State Warriors parrebbe prossima una ulteriore consacrazione, a livello di marketing, simile solamente a quanto realizzato dalla Nike per Michael Jordan.

Secondo Let’s Go Warriors infatti, nei piani della Under Armour vi sarebbe l’obbiettivo di trasformare Stephen Curry, già icona di punta della compagnia, in un vero e proprio marchio personalizzato, appendice del colosso americano.

Mi è stato detto da una fonte in Cina che la superstar dei Golden State Warriors, Stephen Curry, avrà presto un suo marchio sotto l’ombrello di Under Armour, esattamente come Michael Jordan ha il suo brand Jordan con la Nike.

Nel caso in qui tale operazione abbia successo, rappresenterebbe una sorta di legittimazione finale dei suo lascito sportivo, avvenuta in passato anche a Michael Jordan.

Alcuni indizi che confermerebbe la direzione intrapresa da Under Armour, si troverebbero nel recente rebranding effettuato per la marca di scarpe del due volte MVP.

In attesa di conoscere novità a riguardo, saranno a breve disponibili le nuove sneaker della stella degli Warriors, le Curry 8, il cui prezzo dovrebbe ammontare attorno ai 160 dollari al loro prezzo di lancio.

