NBA, Lillard: “Con Carmelo Anthony avremmo raggiunto le Finals”

Damian Lillard è convinto che i Portland Trail Blazers avrebbero avuto il potenziale per sconfiggere i Golden State Warriors nelle finali di Conference dell’anno scorso se avessero avuto Carmelo Anthony con loro.

Se non è sicuro che Carmelo Anthony avrebbe fatto la differenza alle finali, è sicuro che la firma di Melo ha portato ai Blazers un grande rinforzo nella corsa ai playoff.

Lillard ha più volte espresso la sua felicità nell’avere un giocatore del suo calibro come compagno. Il giocatore ha spiegato come l’esperienza del compagno sia decisamente utile in momenti di crisi della squadra, e di come egli sia capace di risolvere partite difficili.

Damian Lillard on Carmelo Anthony: "He should have been here three years ago. We get on his case about that all the time. I feel like we could have been in the Finals last year if we had him."

