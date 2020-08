NBA, Jamal Crawford stasera in campo

Shams Charania, insider NBA per The Athletic e Stadium, ha fatto sapere attraverso un tweet che stasera Jamal Crawford sarà sul parquet contro Milwaukee stasera, facendo il suo debutto con i Brooklyn Nets.

Jamal Crawford will make his Brooklyn Nets debut today against Milwaukee. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2020

I Brooklyn Nets avevano firmato Crawford circa un mese fa. La squadra di New York aveva dovuto correre ai ripari dopo che molti suoi giocatori avevano scelto di non giocare nella bolla di Disney World. Ad Orlando i Nets sono vittime delle assenze di Durant, Irving, Dinwiddie, DeAndre Jordan, Wilson Chandler e Taurean Prince.

Proprio per questo, durante la finestra del mercato erano arrivate le firme di Justin Anderson, Tyler Johnson, Donta Hall, Lance Thomas, Michael Beasley (il quale però, causa Coronavirus, non è mai arrivato nella bolla) e dello stesso Jamal Crawford.

Fin dal suo arrivo in NBA, nella stagione 2000/01, Crawford si è messo in evidenza come uno dei migliori giocatori in uscita dalla panchina. Prestazioni che gli sono valse tre premi come Sesto uomo dell’anno, oltre ai 15 punti di media in carriera. Negli ultimi anni il suo rendimento è sempre rimasto buono: Jamal, grazie all’esperienza accumulata nella quasi ventennale carriera nella lega, ha saputo sopperire al calo atletico dettato dall’età. Esperienza che dovrà portare in uno spogliatoio in cui manca, come è quello dei Nets versione bolla di Orlando.

Brooklyn, nelle due partite di seeding games giocate finora, ha raccolto una vittoria e una sconfitta. Nell’esordio, avvenuto contro gli Orlando Magic, dopo un primo quarto di equilibrio la franchigia di New York non più è riuscita a tenere testa all’avversario, arrivando ad avere uno svantaggio di 30 punti prima del quarto quarto. Due giorni fa è arrivata invece la vittoria contro i Washington Wizards, orfani di Wall, Beal e Bertans. A decidere la partita è stata la super prestazione di Caris LeVert, che ha segnato 25 punti solo nel secondo tempo.

Leggi anche:

Jamal Crawford: “Nets? Pensavo fosse un sogno”

NBA, Jamal Crawford: “LeVert mi ricorda Joe Johnson e Penny Hardaway”

NBA, Jamal Crawford 40 anni e non sentirli: “Gioco ancora grazie alla mia dieta”