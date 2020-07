NBA, Jamal Crawford: “LeVert mi ricorda Joe Johnson e Penny Hardaway”

Jamal Crawford, giocatore dei Brooklyn Nets, ha detto che il suo compagno di squadra Caris LeVert gli ricorda un po’ sia Joe Johnson che Penny Hardaway. Pur essendo da poco tempo in squadra assieme, Crawford si è fatto già un’idea chiara sul giocatore classe 1994. Un complimento che non passa inosservato. Queste le parole di Crawford rilasciate a Howard Beck di Bleacher Report:

“Nel gioco di LeVert c’è un po’ di tutto come se fosse un coltello svizzero. Sa tirare molto bene e riesce sempre a trovare i suoi compagni. E’ un ottimo giocatore. In lui vedo… un po’ del modo di giocare di Penny Hardaway. Ma quando penso a lui mi viene in mente anche Joe Johnson. Queste sono i primi giocatori che penso quando si parla di LeVert. È molto più forte di quanto si crede. Può fare di tutto ed è così umile. Veramente un giocatore molto umile. Vuole sempre migliorarsi, vuole raggiungere il suo potenziale. Lavora sempre sul suo gioco e chiede molte volte consigli su alcune cose. Sono sicuro che prima o poi diventerà un All-Star. Nessun dubbio.”