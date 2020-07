NBA, Jamal Crawford 40 anni e non sentirli: “Gioco ancora grazie alla mia dieta”

Jamal Crawford è appena ritornato in NBA ed ha firmato con la franchigia di Brooklyn. Infatti, i Brooklyn Nets hanno ufficializzato l’arrivo del nativo di Seattle dopo aver perso svariati giocatori a causa del Covid-19 (DeAndre Jordan e Spencer Dinwiddie su tutti) o di altri infortuni (Kyrie Irving e Kevin Durant). I Nets hanno scelto di avere a roster il veterano Crawford, con la carta d’identità che dice 40. In un’intervista rilasciata a Marc Berman di New York Post, Jamal ha svelato il suo segreto per rimanere così tanti anni in forma:

“Mia moglie cambiò la mia dieta un paio di anni fa e ne uscì rinvigorito. È servito molto alla mia carriera. Quando ho compiuto quarant’anni mi sentivo come se per la seconda volta ne avessi compiuti 20.”

Poi Jamal Crawford ha parlato del suo ruolo ai Nets:

“Non so ancora di preciso il mio ruolo e quanto starò sul parquet, però darò sempre il massimo e ringrazio i Nets per la opportunità che mi hanno dato.”

Successivamente gli è stato chiesto come si sentisse ad essere il giocatore più a”rischio” per quanto riguarda il Covid-19, essendo il giocatore più vecchio della NBA.

“Vedere tutti questi casi in aumento non rassicura nessuno. Però dopo aver capito le regole della bolla di Orlando e come staremo, mi sento più tranquillo.”

