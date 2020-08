NBA, Jamal Crawford: “Nets? Pensavo fosse un sogno”

L’ultimo lampo sul parquet di Jamal Crawford risale alla partita tra Suns e Mavericks del 9 aprile 2019: 51 punti e una notte da record. Ora, a quasi 16 mesi di distanza, lo rivedremo in campo nella bolla di Orlando, con la maglia dei Brooklyn Nets. Un rientro atteso ma che non ha nascosto insidie, portando il veterano a confrontarsi con il dubbio e l’ipotesi di un ritiro forzato.

Riportiamo di seguito alcuni passaggi dell’intervista di Jamal Crawford con Rachel Nichols per la trasmissione The Jump, in onda su ESPN:

So good to sit down with @JCrossover, who is back where he belongs.

He told me after the Nets finally called, "I really thought I was dreaming. It really felt like the next day like ‘that didn’t just happen right? I was just really humbled and thankful." pic.twitter.com/L8UeTcOAYd

