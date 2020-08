Per LeBron James e i Los Angeles Lakers è stata una grande serata: con la vittoria su Utah, i Lakers hanno conquistato ufficialmente il primo posto nella Western Conference. Più di LeBron, il vero protagonista è stato Anthony Davis.

Al termine della partita, LeBron ha parlato del traguardo raggiunto, elogiando anche il suo compagno di squadra ai microfoni di Spectrum SportsNets:

“Abbiamo lavorato sin dall’inizio della stagione per raggiungere questo obiettivo e, finalmente, ci siamo riusciti. In passato le cose non sono andate come volevamo, ma abbiamo lavorato ogni giorno per migliorarci e ora eccoci qui. Quando hai un giocatore così forte in squadra è una fortuna poterci giocare: quando sei un grande giocatore, impari da una partita e ti adegui per quella dopo e Anthony stasera lo ha fatto. È uno di quei giocatori che posso fare tutto”

"He's one of those unicorn type players who can do it all." @KingJames shares his thoughts on clinching the No. 1 seed in the West, AD's impact tonight, and more. @LakersReporter pic.twitter.com/gmjdDhzRuZ

