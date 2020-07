NBA, LeBron James: “Onorerò per sempre Kobe Bryant”

I Los Angeles Lakers sono una delle squadre favorite per la conquista dell’anello NBA al termine di questa lunga stagione. Sicuramente ciò che spronerà maggiormente la squadra sarà il ricordo della leggenda gialloviola Kobe Bryant. In vista della sfida con i Los Angeles Clippers, la superstar dei Lakers LeBron James ha postato su Instagram un’immagine in onore del suo amico Kobe. Il post vede James portare al dito medio sinistro una fascia viola con il numero 24 inciso. James l’ha indossata più volte dopo il tragico incidente del 26 gennaio.

LeBron ha così scritto:

“Stucc in the Grind! La maratona è appena iniziata. Andiamo a prendercelo!”

Inoltre per ricordare Kobe, dopo ogni allenamento i giocatori dei Lakers intonano il coro “1-2-3 Mamba”. Lunedì James si era espresso sulla continua presenza che il Mamba esercita nei pensieri dei giocatori:

“La franchigia dei Lakers non sarebbe quella che noi oggi conosciamo grazie a Kobe Bryant. La sua presenza, la sua eredità, i colori gialloviola. Il suo lascito è perenne per tutto ciò che ha realizzato qui.”

Il giocatore ha in seguito aggiunto:

“Ho avuto l’opportunità di giocare con lui non solo durante l’All Star Game, ma anche nelle diverse spedizioni olimpiche. Sei sei un giocatore di basket, se ami questo sport, anche se sei solo un semplice fan, non puoi non pensare a Kobe almeno una volta al giorno.”

