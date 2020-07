NBA, anche gli arbitri si inginocchieranno durante l’inno

Gli arbitri NBA si uniranno ai giocatori e allo staff tecnico delle rispettive squadre nell’inginocchiarsi vicino alla scritta “Black Lives Matter” presente sui parquet della bolla di Orlando. Questo accadrà durante l’inno nazionale prepartita per protestare pacificamente contro l’ingiustizia razziale in America. È questa la notizia riportata in questi minuti da Yahoo Sports. I 45 arbitri selezionati dalla lega per la ripresa della regular season hanno recentemente avuto un dibattito “animato” sul partecipare o meno al gesto spoilerato dai giocatori, decidendo per ultima istanza di sostenere gli atleti e gli ufficiali che hanno subito un’ingiustizia razziale.

Tutte e quattro le squadre che giocheranno tra poche ore – ossia Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Utah Jazz e New Orleans Pelicans – parteciperanno alla manifestazione. Non tutti i giocatori delle squadre coinvolte, però, si accoderanno ai gesti di cui sopra per vari motivi. Nel frattempo, il commissioner della NBA, Adam Silver, ha chiarificato come qualsiasi protesta pacifica verrà accolta con piacere, mentre altre tipologie di comportamenti saranno valutati di volta in volta da parte della lega stessa.

