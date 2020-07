NBA, Joakim Noah: “I Knicks sono in buone mani con Thibodeau”

L’ex centro dei New York Knicks, Joakim Noah, crede che il suo ex coach, Tom Thibodeau, sia la persona giusta per la franchigia della Grande Mela. Con coach Thibs, Noah riuscì a diventare un All-Star e a vincere il premio di Difensore dell’Anno. L’attuale centro dei Clippers ha rilasciato dichiarazioni al miele per il suo vecchio mentore:

“I Knicks sono in buone mani. Thibodeau è un allenatore dalla scorza dura, che da il massimo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Come giocatore, tutto ciò che desideri è avere delle responsabilità. Thibodeau te le dà. Sono sicuro che abbia tutto in ordine e che sia pronto per il compito. Non posso augurargli nient’altro che il meglio.”

I New York Knicks sono nel pieno di una striscia negativa che dura dalla stagione NBA 2012-2013, l’ultima volta che hanno centrato i playoff. Inoltre, è stata l’ultima annata con un record positivo. Noah ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire giocatre nei Knicks. Il francese arrivò a NY dopo stagioni stellari, le sue migliori in carriera, con i Chicago Bulls. Proprio con i Knicks iniziò il suo declino. Ora Noah ha la possibilità di riscattarsi e di provare a vincere il suo primo titolo NBA con i Clippers.

Thibodeau verrà annunciato presto dall’ufficio stampa dei Knicks. L’ex Allenatore dell’Anno fu un assistente di Jeff Van Gundy nella Grande Mela. I suoi anni migliori furono senza dubbio quelli dei Bulls. Riuscì a trasformare un giovanissimo Derrick Rose in un MVP e Noah in un All-Star. L’ultima apparizione ai playoff NBA per coach Thibo risale al 2018, con i Minnesota Timberwolves.

