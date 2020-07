NBA: niente isolamento social per LeBron durante i playoff

Dopo quattro stagioni di isolamento (autoimposto) dai social durante i playoff NBA, LeBron James questiono ha in programma di rimanere attivo per rimanere sempre aggiornato su ciò che sta accadendo in famiglia e nel resto del Mondo.

Il Prescelto ha spiegato i motivi della sua scelta ai microfoni di Dave McMenamin di ESPN. Ecco le sue parole:

“Questa è un’annata diversa dalle altre e così sarà il mio approccio. Non posso isolarmi spegnendo il telefono durante questa corsa, non posso permettermelo. Devo rimanere in contatto con la mia famiglia ogni singolo giorno quindi non posso proprio permettermi di perdere il contatto con tutti”

Oltre a mantenere i contatti con la famiglia, la scelta di James è stata fatta anche per continuare a sostenere le cause di giustizia sociale tanto care a lui e a molti altri giocatori NBA.

LeBron, fino al momento dello stop forzato della stagione, stava viaggiando a 25.7 punti, 10.6 assist (massimo in carriera) e 7.9 rimbalzi di media a partita che lo avevano messo tra i favoriti per la corsa al titolo di MVP. Ma l’obiettivo del Re non è la gloria personale, per lo meno non solo quella. L’obiettivo si chiama Larry O’Brien Trophy, e da domani notte inizierà la caccia.

