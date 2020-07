NBA, Magic Johnson: “LeBron è in missione: merita il titolo di MVP”

Quest’anno per la corsa MVP, due giocatori su tutti sono i favoriti: Giannis Antetokounmpo e LeBron James. Le due stelle, rispettivamente di Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers, hanno giocato una super stagione. Tutti e due sono riusciti a portare le loro squadre in vetta delle due Conference e sono i migliori giocatori dei due team. Magic Johnson, leggenda gialloviola, ha detto che secondo lui l’MVP se lo dovrebbe portare a casa LeBron. Johnson ha spiegato il perché a Rachel Nichols, durante il programma di ESPN “The Jump”:

“LeBron ha influenzato molto il suo team ed ha avuto quasi un tripla doppia di media questa stagione. Ha giocato in maniera fantastica difensivamente ed è stato anche un grandissimo leader in campo. È riuscito ad unire il gruppo. Poi LeBron è in missione. Vuole vincere. Vuol far vedere a tutti che dopo che ha lasciato Cleveland per andare ai Lakers l’ha fatto per vincere. LeBron ha giocato una stagione straordinaria. E’ riuscito anche a far migliorare il gioco di Anthony Davis. Sono rimasto molto impressionato quest’anno.”