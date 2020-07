NBA, Frank Vogel: “Davis in dubbio per la partita contro i Clippers”

Piccolo allarme in casa Lakers per quanto riguarda le condizioni di Anthony Davis. Secondo quanto svelato da coach Frank Vogel, il lungo potrebbe saltare la partita della ripartenza NBA del 30 luglio contro i Clippers per un problema ad un occhio. Il lungo, durante il secondo scrimmage contro Orlando aveva ricevuto una ditata involontaria che lo sta costringendo ad uno stop forzato. Ovviamente nulla di grave, ma i gialloviola potrebbero pensare di tenerlo ai box per riaverlo quanto prima. Queste le parole di Vogel:

“È in dubbio. Ha ancora qualche piccolo fastidio all’occhio, c’è qualche preoccupazione che non possa potenzialmente giocare giovedì, ma speriamo che riuscirà ad essere dei nostri. Vedremo. Continuerà ad essere valutato in questi giorni per capire se lo potremo riavere con noi.”

Intanto, nell’ultimo allenamento AD è rimasto fuori osservando i suoi compagni con un paio di occhiali da sole per proteggere l’occhio da eventuali e potenziali microlesioni. Davis in questa stagione è stata una delle pedine fondamentali di questi Lakers primi ad Ovest. L’ex Pelicans sta viaggiando con una media di 26.7 punti, 9.4 rimbalzi, 2.4 stoppate e 1.5 rubate in 55 gare.

