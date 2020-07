NBA, Russell Westbrook vuole giocare già contro i Raptors

Secondo Tim MacMahon, giornalista sportivo di ESPN, Russell Westbrook sarà già in campo questa sera, nell’amichevole che vedrà i suoi Houston Rockets sfidare i Toronto Raptors.

L’ex giocatore di UCLA si è unito alla propria compagine in un secondo momento, dopo esser risultato positivo al COVID-19 all’inizio del mese di luglio. A partire dallo scorso lunedì, giorno del suo arrivo a Orlando, Westbrook ha dovuto osservare anzitutto 36 ore di isolamento, per poi sottoporsi a due tamponi analitici, risultati fortunatamente entrambi negativi.

Dopo due allenamenti al fianco dei ritrovati compagni, Westbrook ha parlato con i giornalisti, approfondendo le sue condizioni di salute:

“Posso finalmente tornare a giocare a basket con i miei compagni, cosa non proprio scontata dopo aver contratto il virus. Ho fatto del mio meglio per mantenermi in forma nel corso dell’isolamento e non dovrei aver problemi di carattere fisico. Dal punto di vista tecnico, sarò ancora in grado di segnare un layup? Scherzi a parte, solo giocando mi renderò conto di eventuali accorgimenti da effettuare sulle specifiche giocate. In ogni caso, parlerò con coach D’Antoni e partoriremo insieme la decisione migliore.”