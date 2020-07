NBA, Becky Hammon al posto di Popovich nel ruolo di head coach contro Milwaukee

I San Antonio Spurs hanno avuto un nuovo head coach nella prima partita di scrimmage contro i Milwaukee Bucks nella scorsa nottata. Durante quella sfida infatti a sedersi al posto di Gregg Popovich è stata Becky Hammon, in quanto assistente allenatore di più lunga data tra i cinque dei San Antonio Spurs.

Non è la prima volta che ciò accade. Pop non è nuovo ad iniziative di questo tipo, volte a dare la possibilità ai propri vice allenatori di mettersi in luce e accumulare esperienza. Assunta nel 2014, nel 2015 Becky Hammon vinse la Summer League, mostrandosi da subito all’altezza del ruolo. A tal proposito le dichiarazioni della diretta interessata risalenti al 2017, quando guidò gli Spurs prima di un’amichevole:

“Penso che sia un’incredibile opportunità per me, fa tutto parte di un programma diretto da coach Popovich. Per lui è importante dare tali opportunità, è un mentore e tutti lo seguiamo.”

