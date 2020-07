NBA, Kemba Walker ed il suo rapporto con le giovani stelle dei Celtics

Kemba Walker non sembra nutrire alcun tipo di gelosia nei confronti di Jayson Tatum e Jaylen Brown, giovani stelle dei Boston Celtics:

“Nessuno sfugge al tempo che trascorre. Quando entrai nella NBA presi il posto da titolare di molti veterani, che seppero mettersi da parte per il bene della mia crescita. I giovani della nostra squadra sono fortissimi, ma hanno bisogno di essere indirizzati correttamente, affinché il loro percorso prenda la direzione migliore possibile. Se dovessi fare meno punti di loro, non avrei nulla da ridire. Spero solo di aiutarli al massimo grado nella loro crescita professionale, per poter proseguire il più possibile nei Playoff.”

La salute fisica di Walker si è rivelata un problema nel corso di questa stagione. L’ex giocatore degli Hornets ha infatti saltato 14 delle 64 partite che hanno preceduto l’interruzione, di cui 5 di fila a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. La pausa, a giudicare dalle sensazioni del diretto interessato, deve essere stata quantomeno propedeutica:

“Mi sento fisicamente meglio ora. Sono riposato ed in buone condizioni. Ho recentemente saltato qualche allenamento di contatto per non forzare alcunché e sono grato alla squadra per avermi fatto rientrare in modo graduale. Sarò pronto al momento giusto e perseguirò ad ogni costo quell’obiettivo che mi ha condotto a Boston la scorsa estate: vincere.”