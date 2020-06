NBA, Miami Heat sulle tracce di Giannis Antetokounmpo e Victor Oladipo

I Miami Heat sono una delle 22 squadre invitate dalla lega a Orlando per continuare la stagione. Questo non ha però impedito a Pat Riley, storico GM della squadra, di iniziare a riflettere su possibili mosse di mercato per quanto riguarda l’estate 2021. I nomi più caldi durante quella sessione saranno nientemeno che l’MVP in carica Giannis Antetokounmpo, attualmente in forza ai Milwaukee Bucks, e l’ex MIP Victor Oladipo, stella degli Indiana Pacers.

Giannis rimarrà probabilmente in Wisconsin fino al termine della stagione 2020-2021, dal momento che precedenti trattative di scambio con altri giocatori sembrano decisamente utopistiche dal punto di vista di Milwaukee. I Bucks non temono di perderlo a zero in estate perché pienamente convinti che il greco rinnoverà con loro al massimo salariale, per via del suo legame con la città che per prima ha visto del potenziale in lui. Ma, fino al momento della firma, tutte le possibili pretendenti, soprattutto Miami, avranno la possibilità di provare a corteggiarlo.

Lo stesso dicasi per Victor Oladipo, il cui contratto di 4 anni con i Pacers scadrà nel 2021. Il 2 volte All-Star è reduce da un nocivo infortunio al ginocchio, che lo ha costretto a giocare solo 13 partite, per altro poco produttive, nel corso della presente stagione. I Pacers proveranno a mantenerlo ad Indianapolis alla scadenza del contratto, ma è altrettanto possibile che la guardia decida di esplorare alternative di altro tipo.

Quel che è certo è che gli Heat dovranno sistemare il loro salary cap per permettere quantomeno il tentativo di ingaggiare le suddette stelle, soprattutto Antetokounmpo, che rimane la loro priorità assoluta. Un altro fattore da non trascurare è che proprio in queste azioni di mercato risieda la bravura, la maestria persuasiva e l’esperienza di Pat Riley, motivo per il quale i tifosi di Miami possono ben sperare.

