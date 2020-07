NBA, Marco Belinelli avvisa gli USA: “Indossate la mascherina!”

La situazione Coronavirus negli Stati Uniti è ancora critica: nelle ultime 24 ore i casi accertati sono stati più di 69.000. E la tendenza non sembra voler cambiare con più di 4 milioni di casi nel paese governato da Donald Trump. Il presidente, dopo mesi di negazione, sembra finalmente voler lanciare un messaggio di prevenzione attraverso l’uso della mascherina. Così ha fatto anche Marco Belinelli che tramite il suo account Instagram ha detto:

“Indossare una mascherina, lavarsi le mani: queste sono le cose più importanti che possiamo fare in questo momento per aiutare noi stessi e le persone che ci stanno intorno. Ricordo la prima volta che il coronavirus venne fuori all’inizio di marzo, non esattamente quando. In Italia la situazione era pessima in quel tempo. Ero sempre al telefono con la mia famiglia ed è stato importante sin da subito utilizzare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale, lavarsi le mani e altre cose. È molto, molto, molto importante adesso fare questo genere di cose. Dobbiamo rispettare le regole e presto, spero, torneremo a stare bene.” https://www.instagram.com/p/CC_aIzqIaFw/?utm_source=ig_web_copy_link

Un piccolo gesto, quello dell’utilizzo della mascherina, che però potrebbe risollevare un paese intero da una pandemia che sta colpendo in maniera particolare gli stati americani. Tra questi c’è anche la Florida in cui la NBA ha organizzato l’ormai famosa bolla dove all’interno della quale non sono stati rilevati casi Covid-19 dal 13 luglio. Una buona notizia per la ripartenza stagionale. Ma adesso serve un segnale positivo anche all’esterno.

