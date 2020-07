NBA, Dwight Howard risponde agli attacchi ricevuti sulla questione delle mascherine

Dwight Howard ha disputato un’ottima prima parte di stagione con i Los Angeles Lakers. Ha saputo costruirsi un ruolo di rilievo in uscita dalla panchina ed è maturato molto, facendo ricredere gli scettici. Tuttavia, negli ultimi giorni Dwight si è reso protagonista di alcuni episodi controversi, a causa della sua violazione del protocollo di sicurezza e su alcuni commenti relativi ai vaccini e al mancato utilizzo della mascherina all’interno della bolla.

Il lungo, durante l’ultima diretta Instagram, ha così chiarito nuovamente la sua posizione riguardo l’utilizzo della mascherina:

“Non voglio che le persone dicano falsità sul mio conto in seguito alle mie dichiarazioni. Ho visto certi episodi online sulla questione delle mascherine…”

Inoltre il giocatore ha letto in diretta il protocollo di salute e sicurezza della NBA, affermando che la scorsa settimana non ha commesso alcuna violazione:

“Ho seguito tutte queste regole e ora come ora sono nella mia stanza. Dunque quando certe persone dicono che non rispetto i protocolli, vado su tutte le furie. Indosso la mascherina quando devo. Faccio ciò che è obbligatorio fare solo quando è necessario.”

Il centro dei Lakers ha dichiarato che non ha mai parlato con alcun giornalista riguardo questi argomenti. In ogni caso, i suoi post su Instagram hanno dato l’opportunità ai giornalisti di giudicarlo in base alle sue particolari opinioni.

