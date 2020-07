NBA: Caruso non vuole lasciare la bolla e salta il matrimonio della sorella

Alex Caruso è uno dei tanti, tra giocatori e allenatori, che hanno deciso di sacrificare il tempo da passare con i loro affetti, pur di tornare a giocare nella bolla di Orlando.

Essendo favorevole al riavvio del campionato, il prodotto da Texas A&M conosceva la possibilità di poter rinunciare alla partecipazione al matrimonio della sorella Megan e così è stato. Eppure, prima che i Lakers entrassero nella bolla di Orlando, Caruso aveva ricevuto il permesso di partecipare alle nozze, sia da coach Frank Vogel che dal GM Rob Pelinka. Permesso reso possibile anche dalle linee guida prodotte dalla NBA, che consentono ai giocatori di lasciare la bolla in caso di “motivi familiari” a patto che chi esce effettui il tampone ogni giorno passato all’esterno. In caso di negatività (in ogni giorno) il periodo di quarantena è di soli 4 giorni.

Nel caso di Caruso però i medici hanno richiesto una proroga a 10 giorni di quarantena. Il motivo è legato al luogo del matrimonio ovvero il Texas, che da settimane è uno dei focolai più grandi degli Stati Uniti. Dopo aver appreso ciò, pur avendo sempre il permesso della franchigia, il 26enne con chiare origini italiane, ha deciso di non lasciare Orlando. Queste le sue dichiarazione a Zach Lowe di ESPN:

“Megan è la mia fan numero uno e ha capito la mia scelta. Se giocassi in una squadra senza aspirazioni di titolo sarebbe stato diverso. Ma abbiamo lavorato troppo duramente e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo”

