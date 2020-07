Paul George si unisce a Therabody per la cura del proprio corpo

Therabody, precedentemente noto come Theragun, leader nel campo del benessere tecnologico e della terapia a percussione, annuncia ufficialmente la sua partnership con Paul George, stella dei Los Angeles Clippers. In vista della ripresa della stagione NBA 2020, George ha pubblicamente dichiarato di aver cominciato ad utilizzare il suo Theragun PRO™ per il trattamento del dolore e il recupero muscolare:

“Ho provato per la prima volta i dispositivi Theragun durante un allenamento e ora non posso vivere senza. Theragun agisce sul mio corpo attraverso un massaggio muscolare profondo, diverso da qualsiasi altra cosa abbia provato, attivando i muscoli e alleviando il dolore. I dispositivi mi permettono anche di allenarmi più duramente, di muovermi meglio e di recuperare più velocemente”.

Con oltre dieci anni di esperienza nella lega, George è stato la decima scelta al draft NBA 2010, arrivando a guadagnarsi un posto nell’All-Rookie Second Team l’anno successivo. Nel 2019, George è stato inserito nel First Team All-League, e due volte nell’All Defensive First Team.

Il recupero fisico è una parte fondamentale della routine quotidiana di George, soprattutto dopo l’ultimo grave infortunio di qualche anno fa. L’atleta attribuisce le sue ‘nuove’ performance in parte all’utilizzo del Theragun PRO su tutto il corpo per il rilassamento, con particolare attenzione ai muscoli della parte inferiore del corpo e delle gambe. Oltre al Theragun PRO, George utilizza anche il Theragun mini™, che gli permette di personalizzare ogni suo trattamento, aiutandolo a tornare a muoversi più liberamente, naturalmente.

In qualità di atleta ambassador di Theragun, George entra a far parte di un gruppo di atleti professionisti di alto livello che promuovono i tanti benefici che Theragun offre in termini di performance e recupero.

Ogni Theragun è progettato per offrire la più efficace esperienza di terapia di massaggio percussivo disponibile e ogni dispositivo si sincronizza con l’applicazione Therabody.