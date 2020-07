NBA, Bol Bol sottoposto all’antidoping dopo la sua mostruosa prestazione

Il rookie dei Denver Nuggets Bol Bol è stato talmente spettacolare nel suo debutto NBA contro gli Washington Wizards, che è stato “casualmente” sottoposto ai test antidoping dopo la partita.

Bol Bol was scheduled for a random drug test after this game, per Nuggets PR.

So Bol Bol was selected for a random drug test and that is what is holding up his media availability.

Gotta say, that doesn’t seem very random lmao

— T.J. McBride (@TJMcBrideNBA) July 22, 2020