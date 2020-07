NBA, Vogel lancia Kuzma: “È in splendida forma, conto molto su di lui”

I Los Angeles Lakers sono pronti. A breve comincerà anche la loro avventura all’interno della bolla di Orlando, partendo dai 3 scrimmage in programma prima della ripartenza NBA ufficiale del 30 luglio nel derby contro i Los Angeles Clippers. Questa notte i gialloviola affronteranno i Dallas Mavericks (ore 1.00 italiane, partita solo su NBA League Pass) per capire a che punto sono della loro preparazione. Nel frattempo coach Frank Vogel sembra aver già intuito la situazione di alcuni suoi giocatori, come quella di Kyle Kuzma. A quanto pare l’ala sembra essere in forma smagliante, così come ha confermato lo stesso coach ai microfoni dei giornalisti:

“Da quando siamo tornati in campo Kuz è stato uno dei nostri migliori giocatori. In allenamento ha avuto momenti in cui ha completamente dominato. Segnali molto incoraggianti. A inizio stagione i problemi erano legati a un paio di infortuni che non gli hanno permesso di far bene preparazione. Il tiro non gli entrava sempre, ma da quando è tornato in campo abbiamo visto un sacco di segnali incoraggianti: pensiamo possa farci fare il salto di qualità di cui abbiamo bisogno”.

La conferma del suo ottimo stato fisico è arrivata anche in maniera diretta dallo stesso Kuzma, il quale ha svelato di essersi tenuto in forma durante il lockdown:

“Mi sono preparato moltissimo durante il break, perché non sono tanti i giocatori che possono vincere un titolo NBA al terzo anno nella lega. Un traguardo del genere cambierebbe la percezione esterna sulla mia carriera. Guardo all’esempio di Kawhi Leonard. Per tre, quattro, cinque anni ha aspettato che arrivasse il suo momento a San Antonio dietro ai vari Duncan, Ginobili e Parker. Poi è emerso per il giocatore che è. Voglio fare lo stesso: devo solo aspettare che arrivi il mio momento”

