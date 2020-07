Con l’NBA che ha annunciato che le prossime partite non conteranno nella valutazione finale dei prossimi Awards, sono già cominciate le voci all’interno della lega a supporto dei vari candidati. Chiaramente, il titolo MVP è il premio più atteso in questa stagione poiché coinvolge i due giocatori più rappresentativi del campionato, ossia LeBron James e Giannis Antetokounmpo. Se Mike Budenholzer ha ipotizzato a gran voce la vittoria del suo pupillo, dall’altra parte Frank Vogel si è augurato che il titolo di MVP possa andare a LeBron. Tesi, quest’ultima, sostenuta anche da Anthony Davis, suo compagno di squadra in gialloviola:

“Le cose che sta facendo alla sua età sono incredibili. Sta giocando una delle sue migliori stagioni in NBA. Ha trascinato la squadra al primo posto ad Ovest. Le cose che è in grado di fare sul parquet, specialmente quando tutti dicevano che si sarebbe ‘rilassato’, sono da tenere in considerazione. Quindi essere ancora a questi livelli a questo punto della sua carriera è pazzesco, così come lo è per me vederlo ogni sera, con questa continuità… è un privilegio. Il punto è che gioca sempre in questa maniera, senza centellinare le sue prestazioni. Lo ha fatto per tutta la sua carriera. Penso che sia un buon motivo per lui per essere considerato come l’MVP di questa lega”.

I vincitori degli NBA Awards saranno annunciati su TNT durante la corsa playoff, quindi non prima del 17 agosto. I Lakers non hanno solo LeBron in lizza per uno dei più importanti riconoscimenti della lega, ma c’è da considerare anche Davis, in corsa per il titolo di miglior difensore dell’anno, e Frank Vogel, come miglior allenatore della stagione.

