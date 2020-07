NBA, nuove date per gli NBA Awards e la lotteria del Draft

Shams Charania, insider NBA per Stadium e The Athletic, ha fatto sapere in due tweet la data in cui si voterà per i premi di fine stagione e la nuova data in cui si dovrà svolgere la lotteria del Draft.

Partiamo dagli NBA Awards: quest’anno le votazioni si svolgeranno da oggi, 21 luglio, fino a martedì prossimo. Premi che, come negli scorsi anni, saranno decisi dai voti di giornalisti statunitensi e canadesi. Ogni elettore potrà votare il suo vincitore (che riceverà 5 punti), il secondo (3 punti) e il terzo classificato (1 punto) e, alla fine, la vittoria sarà assegnata a chi avrà accumulato più punti.

The NBA's award voting will be conducted July 21-28 before season resumption and awards will be announced during the playoffs. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 21, 2020

Per i premi conterà solo la parte di stagione giocata prima dello stop. Il president of the league operations, Byron Spruell, lo aveva comunicato affermando che sarebbe stato deleterio per la lega, e in particolare per le franchigie escluse dalla ripartenza, considerare anche le seeding games nell’assegnare i voti. D’altra parte, le statistiche accumulate dai giocatori nelle seeding games conteranno nel totale della regular season. I premi NBA saranno poi annunciati sulla rete televisiva TNT durante i playoff. La lega non ha però ancora comunicato la data precisa in cui si effettueranno le assegnazioni dei premi.

Arriviamo alla seconda notizia: lo spostamento delle date della lotteria del Draft. Si terrà infatti il 20 agosto, e non il 25 come era prevista.

Sources: NBA teams have been informed of new calendar date: 2020 Draft lottery: Aug. 20 — up from previous Aug. 25. 2020 Draft remains Oct. 16. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 21, 2020

Al contrario la data del Draft rimane fissata per il 16 ottobre, a stagione ormai conclusa. La lotteria è organizzata per il 20 agosto, dopo i potenziali play-in in programma per il 15/16 agosto. Secondo Tankathon, sito che si occupa di prevedere l’ordine al Draft delle 4 maggiori leghe americane, Golden State, Cleveland e Minnesota hanno tutte il 14,0% di possibilità di scegliere alla prima.

Sebbene non sia stata annunciata alcuna combine, Jonathan Givony, reporter per ESPN, ha detto che la lega starebbe cercando di portare i migliori prospetti per il Draft nella bolla di Orlando per le misurazioni, le interviste con i GM e test medici. Sarebbe importante per le franchigie, considerando anche che, rispetto agli scorsi anni, c’è grande insicurezza sulla prima scelta assoluta, la quale potrebbe ricadere su almeno 4 giocatori (LaMelo Ball, Anthony Edwards, James Wiseman e Obi Toppin).

