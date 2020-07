NBA, gli Utah Jazz ricorderanno Jerry Sloan sulle maglie da gara

Gli Utah Jazz ricorderanno il loro storico allenatore Jerry Sloan – spentosi, dopo una lunga malattia, nel mese di maggio – con una patch commemorativa ‘1223’ che renderà omaggio ai successi raccolti in 23 stagioni sulla panchina di Utah.

For Coach 💚

We will wear a commemorative 1223 patch in honor of Coach Jerry Sloan for the remainder of the season.

𝙼𝙾𝚁𝙴 𝙸𝙽𝙵𝙾: https://t.co/X1JqkdltWq pic.twitter.com/BMeiOByfPY

— utahjazz (@utahjazz) July 21, 2020