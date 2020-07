Non c’è pace per i Clippers: dopo Montrez Harrell, anche Patrick Beverley lascia il Disney World Resort di Orlando.

Come scrive Malika Andrews di ESPN, il numero 21 di Doc Rivers ha lasciato la bolla per un’emergenza famigliare: tuttavia, ha intenzione di ricongiungersi alla squadra una volta risolta la situazione.

Clippers guard Patrick Beverley left Orlando on Tuesday night for an emergency personal matter, league sources told ESPN. He intends to rejoin the team in the future. — Malika Andrews (@malika_andrews) July 22, 2020

Arrivati in Florida lo scorso 9 luglio i Clippers, dopo una quarantena di due giorno, hanno iniziato ad allenarsi, dove hanno preso parte all’allenamento anche Harrell e Beverley. Quattro giorni fa Harrell ha lasciato la bolla per un problema in famiglia: stessa sorte, purtroppo, è capitata a Beverley.

Durante il periodo di assenza, Patrick Beverley verrà testato regolarmente: se i due test previsti dovessero risultare negativi, potrà tornare nella bolla e stare solo due giorni in quarantena. In caso contrario, dovrà rimanere isolato per 14 giorni.

Una perdita importante per la squadra di Rivers: leader e veterano della squadra, Beverley registra una media di 7,9 punti, 5,4 rimbalzi e 3,7 assist a partita.

Mercoledì i Clippers giocheranno la prima partita post COVID-19, un’amichevole contro gli Orlando Magic. Il 30 luglio, invece, riprenderanno la stagione giocando contro i Lakers di LeBron James.

Tutte queste assenze, tuttavia, non preoccupano i giocatori e non scalfiscono il morale della squadra, come ha detto qualche giorno fa Paul George:

“Abbiamo ragazzi che sanno quale è la nostra missione. Abbiamo perso dei giocatori e ci siamo persi praticamente tutta la stagione. Avevamo un vuoto che ora abbiamo riempito. Abbiamo un obiettivo che vogliamo raggiungere: chi c’è ci darà una mano, anche chi non c’è ci sarà di aiuto, l’importante è dare il massimo fino alla fine”

Il favorito a sostituire Beverley sembrerebbe Reggie Jackson, come scrive sempre Malika Andrews.

