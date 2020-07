Tegola in casa Sacramento Kings: Marvin Bagley III ha concluso la stagione prima del previsto a causa di un infortunio.

Il giocatore domenica ha avuto una distorsione laterale al piede destro durante un allenamento: un infortunio che non gli permetterà di proseguire la sua avventura a Orlando, come scrive Shams Charania.

Kings forward Marvin Bagley III will be held out of NBA restart in Orlando due to right foot injury, sources tell me and @sam_amick.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2020