NBA, Frank Vogel: “LeBron è l’MVP, e Davis il miglior difensore”

Vedere un head coach complimentarsi con i propri giocatori non è sicuramente cosa nuova, ma Frank Vogel ha fatto di più questa volta, spiegando come le due superstar dei Los Angeles Lakers debbano vincere i premi più importanti.

“Nessuno ha un impatto vincente superiore a LeBron James. Credo che dovrebbe essere l’MVP quest’anno, cosi come credo che Anthony Davis debba essere scelto come Difensore dell’Anno.”

A supporto della sua teoria, Frank Vogel ha citato la prestazione di LeBron James nelle vittorie consecutive ad inizio Marzo contro i Milwaukee Bucks e i Los Angeles Clippers, in cui il Re ha segnato 37 e 28 punti.

“In quel weekend, LeBron ha avuto i compiti più difficili. Ha marcato Kawhi, e ha svolto un ottimo lavoro. Poi ha marcato Giannis, in una partita in cui AD stava avendo qualche problema, e ha svolto un lavoro ancora migliore. Credo che quel weekend sia stato un ottimo indicatore della stagione di James.”

Il coach ha dato i meriti proprio ai due giocatori per aver guidato i Lakers al terzo posto attraverso una difesa che invece è statisticamente la seconda migliore del campionato.

Come precedentemente riportato, la lega ha spiegato che la corsa ai premi individuali è terminata con la sospensione della stagione e che le otto partite di qualificazione ai playoff non verranno utilizzate come criterio valido. La lotta sembra essere più aperta per il premio di Difensore dell’Anno, mentre per il titolo di MVP dovrebbe essere corsa a due tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo.

