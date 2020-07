Il prossimo 30 luglio la NBA ripartirà e, con essa, anche la corsa all’anello, mentre si può dire chiusa la corsa al premio MVP, Rookie of the Year e tutti gli altri premi stagionali.

In un promemoria inviato alle varie squadre, la lega ha spiegato che si terranno in considerazione solo le partite disputate fino allo scorso 11 marzo, giorno della sospensione della stagione NBA, come riporta Tim Reynolds di The Associated Press.

The NBA told its teams today that it will be announcing the voting plan for awards like MVP, All-NBA, etc. shortly — but that only games through March 11 will be considered.

The belief is that media who vote for the awards will begin casting ballots in the next few days.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) July 17, 2020