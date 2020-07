NBA, Enes Kanter rassicura i tifosi dei Celtics sulle condizioni di Kemba Walker

Enes Kanter ha rassicurato i tifosi dei Boston Celtics sulle condizioni fisiche di Kemba Walker. Il centro ha rilasciato un’intervista nella quale si è esposto riguardo la salute del compagno. Secondo le parole di Kanter, i tifosi non avrebbero alcun motivo per preoccuparsi della salute del 4 volte All-Star. Ecco le sue parole a NBC Sports:

“I tifosi dei Celtics possono rilassarsi, credimi. Per Kemba, è come saper andare in bicicletta. Una volta in campo farà girare la testa a tutti. Diventerà di sicuro un giocatore migliore, e questo migliorerà anche tutti quelli intorno a lui. I tifosi dei Celtics non dovrebbero preoccuparsi per lui, è pur sempre Kemba Walker.”

Il motivo della crescente preoccupazione riguarda un piccolo infortunio accorso mercoledì. Walker, 30 anni compiuti a maggio, ha avuto un problema al ginocchio, che l’ha costretto a saltare l’allenamento. I Celtics avrebbero già pronto un piano personalizzato di recupero, con alcuni allenamenti ad hoc. Kanter, oltre a rassicurare i tifosi, ha elogiato la condizione fisica del compagno:

“Mi è sembrato davvero in forma, amico. L’ho visto davvero bene, molto asciutto. Non ha perso neanche un colpo. Ragazzi, è Kemba. E’ un All-Star, una vera superstar. E’ ovvio che sappia come giocare a basket. Una volta sceso in campo, si accenderà e si metterà in moto. Quello che mi ha impressionato di più di lui è la sua leadership. A volte vieni messo da parte, ma lui continua a parlare, a comunicare, sempre con il sorriso. E’ importante.”

I Boston Celtics sono sicuri che Walker possa tornare in campo per le ultime partite della stagione NBA. Per ora l’infortunio non sembra nulla di serio, ma bisogna vedere se avrà un impatto a lungo termine. I Celtics sono attualmente terzi nelle Eastern Conference, con un record di 43 vittorie e 21 sconfitte. Kemba Walker proverà a trascinare i suoi compagni almeno alle Finals NBA. Durante la stagione ha messo 21.2 punti di media, insieme a 4.9 assist a partita.

