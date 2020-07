NBA, Montrezl Harrell lascia la bolla di Orlando per problemi famigliari

Il centro dei Los Angeles Clippers, Montrezl Harrell, ha lasciato la bolla NBA di Orlando a causa di una “urgenza in famiglia”, secondo quanto ha riportato poco fa Shams Charania di The Athletic. Il 26enne, secondo quanto riferito dallo stesso giornalista, avrebbe intenzione di tornare in Florida solo in un secondo momento, dopo aver risolto le sue questioni personali.

Nella giornata di giovedì era toccato a Zion Williamson abbandonare il campus per ragioni simili. Qualsiasi giocatore che lasci la bolla subirà un periodo di quarantena, al di fuori di essa, di minimo di quattro giorni in cui dovrà registrare un tampone negativo ogni 24 ore. Se l’individuo dovesse saltare un tampone, allora verrebbe messo in quarantena per altri 10 giorni prima di poter richiedere un nuovo accesso all’interno della bolla.

Harrell è un elemento chiave per i Clippers: in questa stagione sta viaggiando con una media di 18.6 punti e 7.1 rimbalzi in 63 presenze. I Clippers, lo ricordiamo, riprenderanno la loro regular season 2019-20-20, il 30 luglio contro i Los Angeles Lakers.

