JR Smith è con i Los Angeles Lakers da meno di un mese, ma ha già notato un cambiamento positivo nella mentalità di LeBron James rispetto ai loro giorni insieme ai Cleveland Cavaliers. Queste le parole del neo compagno di squadra in riferimento proprio a “The Chosen One” rilasciate a Spectrum SportsNet:

“Una volta lo si poteva notare sempre concentrato sul dover guidare la propria squadra, sulla vittoria e su cose di questo tipo, ma ho la sensazione che quella pressione sia finalmente alle sue spalle e adesso è davvero lui. Ora non deve più cercare di orchestrare l’attacco o la difesa nel minimo dettaglio, ma lascia che gli allenatori facciano il loro lavoro e penso che sia un vero passo avanti che ha fatto anche in termini di crescita personale.”

Poi sulle voci che danno LeBron come difficilmente allenabile per la sua figura, JR risponde in questo modo:

“No, lui è probabilmente la persona più allenabile di questa lega. Se vede qualcosa che non gli piace, ovviamente dirà la sua, ma penso che dia alle persone tutta la libertà di esprimere le loro opinioni mentre fanno il loro lavoro.”

Smith ha giocato insieme a LeBron in quattro stagioni in quel di Cleveland, di cui un’annata particolare con il titolo vinto con i Cavs nel 2015-16.

