I 15 migliori giocatori NBA della stagione 2019-2020

La ripresa della stagione NBA è sempre più vicina e Bleacher Report ha colto subito l’occasione per stilare una speciale graduatoria sui migliori giocatori attualmente nella lega. Appena pubblicata la classifica, non sono mancate le polemiche tra gli addetti ai lavori. È il caso di Russell Westbrook, posizionato alla numero 22, che si è visto inserito dietro a Bradley Beal (21°) e Kyle Lowry (20°). La stella di Houston non l’ha presa di certo bene, commentando con un sonoro “Ahahahaahha” il post pubblicato da B/R. C’è anche una presenza italiana con Danilo Gallinari, classificatosi 38esimo dopo una bella stagione in maglia Oklahoma City Thunder. Andiamo quindi a vedere chi sono i migliori atleti in questa particolare stagione.

15. Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Dopo diversi anni in cui si è discusso del suo talento, Ben Simmons sta cominciando a dimostrare il suo potenziale. Nella scorsa offseason il giocatore si è allenato tanto per migliorare il suo jump-shot, ma la sua efficacia continua ad essere elevata da dentro l’arco in cui ha preso il 90% delle sue conclusioni. La sua carta d’identità dice 23 anni, ma i margini di crescita sono ancora esponenziali e devono ancora essere colmati. Non c’è dubbio che la stella di Phila sia anche un difensore eccellente: è in grado di marcare ogni ruolo (salvo i centri avversari per ovvie dimensioni fisiche) e limitare il potenziale degli avversari. Quando riuscirà ad aumentare la sua produzione passando dai 16.7 punti segnati in media scollinando i 20, allora potremo cominciare a parlare di una nuova supertar NBA.