NBA, Tom Thibodeau favorito per la panchina dei Knicks

I New York Knicks sono alla ricerca di un nuovo allenatore con cui ripartire e iniziare un altro progetto di rifondazione della squadra. La squadra della Grande Mela, con il nuovo “president of basketball operations” Leon Rose impegnato nella ricerca in prima persona, si è presa tutto il tempo necessario, intervistando ben 11 head coach per trovare il profilo giusto. Questa ricerca sembra però ormai vicina alla conclusione, con un nome che spicca sugli altri.

Come rivelato da Mike Vorkunov, giornalista di TheAthletic e insider dei Knicks, il favorito principale per la panchina della squadra di New York sarebbe Tom Thibodeau. Si pensa che i Knicks faranno l’annuncio del nuovo head coach entro fine mese, e tutto sembra essere pronto per il ritorno in panchina dell’ex Bulls e Timberwolves, ultima squadra allenata da Thibodeau e da cui è stato licenziato nel gennaio 2019.

Tom Thibodeau in carriera ha allenato come detto prima i Bulls e poi a Minneapolis, per un totale di 598 panchine in NBA, ottenendo 352 vittorie (58.9%), a cui aggiungere anche le 56 partite di Playoff.

