Per ammirare nuovamente i veri Los Angeles Clippers sarà necessario attendere l’inizio dei Playoff.

Nel corso di una intervista con Ohm Youngmisuk infatti, Doc Rivers ha affermato come l’obbiettivo principale della franchigia sia quello di arrivare nella migliore delle condizioni per la postseason, soprattutto con le sue stelle integre.

Di conseguenza, come confermato sempre dall’allenatore dei californiani, per le prime gare di campionato sarà probabile assistere ad una formazione rimaneggiata dei Clippers, con il nome di Kawhi Leonard in cima alla lista dei papabili esclusi.

Non lo so ancora. Ma non ci poniamo ancora particolari limiti per il suo utilizzo. Kawhi è in buona salute, ma questo non significa che lo terremo fuori per le prime otto gare in attesa dei Playoff. Diciamo che vogliamo soltanto utilizzarlo nel modo più intelligente.