A poco meno di due settimane dal ritorno in campo, la NBA potrebbe riaccogliere clamorosamente Victor Oladipo tra le sue fila.

Come riportato infatti da Shams Charania, la stella degli Indiana Pacers avrebbe cambiato idea riguardo la sua partecipazione nella bolla di Orlando.

A seguito di diversi allenamenti definiti dal giocatore come soddisfacenti, Oladipo potrebbe decidere di rientrare in campo già nelle prossime settimane.

Pochi meno di dieci giorni fa, lo stesso giocatore tramite un comunicato aveva annunciato la sua decisione di ritornare in campo nella prossima stagione.

Tra le motivazioni addotte dal giocatore, vi era soprattutto un timore di incappare in ulteriori ricadute, che avrebbero potuto ritardare il suo definitivo ritorno in campo, come intuibile dalle sue stesse parole.

Con tutte le variabili del caso, tra cui il mio stesso reimpiego in allenamenti 5 contro 5, non riesco proprio a far sì che la mia mente sia completamente a suo agio nel giocare. Rischierei di lesionarmi nuovamenti alcuni muscoli. Credo che prepararmi per la prossima stagione sia invece la soluzione migliore.

Victor Oladipo è stato costretto ai box per oltre un anno, a causa dell’intervento volto a riparare il tendine del quadricipite destro.

Prima della sospensione, il giocatore aveva già disputato 13 partite, collezionando una media di 18 punti e 4 rimbalzi.

