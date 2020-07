NBA, Ja Morant ha messo su 5 kg di massa in 3 mesi

Come il collega e rivale per il titolo di Rookie of the Year Zion Williamson, anche Ja Morant è più che pronto alla ripresa della NBA.

La stellina dei Grizzlies ha lavorato tantissimo sul suo fisico, cercando di acquisire più tono muscolare. A quanto pare, ci è riuscito: Morant è riuscito a metter su 12 pounds di muscoli, quasi 5 kg e mezzo. Una crescita notevole, che gli servirà a farsi valere di più sul campo.

“Così sarò in grado di usare meglio il mio corpo, passerò sopra ai blocchi. Questa è l’unica cosa che mi interessa: andare ad Orlando a fare le cose che facevo prima, ma in maniera migliore” “Mi sembra di staccare più facilmente e di saltare più in alto. In queste settimane mi sono concentrato sul mio corpo, volevo essere sicuro che tutto sarebbe stato al meglio per quando ritorneremo a giocare”

Morant ha trascinato i Grizzlies in questa stagione. Prima della pausa forzata, Memphis aveva vinto 4 delle ultime 6 partite giocate. Ora si trova all’ottavo posto della Western Conference, con un vantaggio di 3.5 vittorie sulle inseguitrici. I Grizzlies non vedono i Playoff dal 2017 e Morant è deciso a riportarceli:

“Voglio andare là fuori e vincere, dimostrare ciò che valgo a tutti”

Negli ultimi giorni il nome del rookie dei Grizzlies è salito alla ribalta anche per una controversa foto postata su Instagram. Alla notizia che la NBA avrebbe permesso di modificare il proprio nome sulle spalle della canotta, Morant ha pubblicato un fotomontaggio con scritto “Fu*k 12”. Nello slang, un chiaro insulto alla polizia.

Dopo aver cancellato la foto ed essersi scusato, Morant ha però incoraggiato gli altri giocatori a farsi sentire:

“Non c’è motivo di rimanere in silenzio, ora. Abbiamo bisogno di cambiamenti”

