La NBA sta considerando una nuova bolla a Chicago per le 8 squadre escluse

La notizia di pochi minuti fa è quella che vede la NBA considerare in maniera approfondita la possibilità di creare una seconda bolla, stavolta in quel di Chicago, in cui raccogliere le restanti 8 squadre escluse dalla ripartenza stagionale in quel di Orlando. A riportare la notizia è stato Adrian Wojnarowski, il quale ha anche aggiunto come Adam Silver stia cercando di studiare un piano per renderla attiva dal mese di settembre.

The NBA is closing in on signing off on a second “bubble” in Chicago for the eight teams that were not invited to play in Orlando, enabling mini-training camps and subsequent games against other clubs with a target date of September, sources tell ESPN’s Jackie MacMullan. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2020

Bolla NBA a Chicago

La mossa del commissioner accoglierebbe così le richieste da parte delle franchigie escluse di poter, quantomeno, giocare qualche partita d’esibizione in una sorta di Summer League ristretta e poter continuare lo sviluppo dei propri giocatori. Già dalle prossime settimane tutte le parti coinvolte potrebbero decidere di incontrarsi in videoconferenza per approfondire la questione e studiare un piano di sicurezza. Resta però da capire prima come risponderà il paese in questi mesi dopo l’ultima impennata di positività al covid riscontrate sulla popolazione americana.

Leggi Anche

9 giocatori NBA su 344 sono positivi al coronavirus

Per la bolla di Orlando la NBA ha speso $150 milioni, ma è solo la punta dell’iceberg

NBA, i Miami Heat saranno al completo per la ripartenza