NBA, Zion carica i suoi: “Sono in grande forma, possiamo arrivare lontano”

Zion Williamson ha le idee chiare. Gli ultimi 12 mesi della sua carriera sportiva sono stati quantomeno “particolari“: il debutto in NBA, ritardato dall’infortunio, e una pandemia mondiale che lo ha costretto a fermarsi nel bel mezzo della sua esplosione nella lega dei grandi.

Sicuramente l’ex Duke non si aspettava un inizio tanto complicato. Ad averlo aiutato a restare sempre concentrato sull’obiettivo è stata la madre, come Zion ha sempre lucidamente riconosciuto:

Zion, a quanto pare, è ampiamente riuscito a prepararsi al meglio. La sua immagine in palestra, che mostra un fisico estremamente tonico, ha già fatto il giro del web.

L’obiettivo di Williamson e dei Pelicans è quello di puntare con forza ai Playoff, cosa che prima del virus appariva molto difficile. Zion però ha fiducia nei suoi compagni:

Gli ha fatto eco Josh Hart:

“Se lo avessimo avuto con noi dall’inizio dell’anno, non saremmo qui a lottare per l’ottavo posto. Onestamente saremmo, come minimo, quarti o quinti ad Ovest”

A complicare ulteriormente la prima annata in NBA, oltre all’infortunio che lo ha tenuto fuori per gran parte della stagione, c’è stata la terribile pandemia da Coronavirus. Zion ne ha parlato così:

“All’inizio è stata dura, perché non sapevo esattamente cosa stesse succedendo. Io e mio padre adottivo abbiamo trovato diversi modi di restare in forma, in campo, fuori dal campo, in qualunque maniera possibile. Sento di essere in ottima forma, ora”