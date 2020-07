NBA, Doc Rivers sicuro: “Mi aspetto di avere Lou Williams ad Orlando”

L’allenatore dei Los Angeles Clippers Doc Rivers è certo che Lou Williams tornerà con il resto della squadra quando la NBA riaprirà i battenti ad Orlando. Williams si era detto incerto sul voler proseguire la stagione. Infatti Sweet Lou non vorrebbe distrarsi dalle rivolte sociali che hanno caratterizzato gli USA dopo la morte di George Floyd. Doc Rivers si è così rivolto in un videoconferenza con i media:

“Tutto può accadere prima di partire per Orlando. Però mi aspetto che Lou sia con noi. Se non fosse così sarei molto sorpreso.”

Lo scorso Sixth Man of the Year stava viaggiando a 18.7 punti, 3.1 rimbalzi e 5.7 assist nelle 60 partite prima dell’interruzione della stagione a causa del coronavirus. Rivers è piuttosto sicuro che tutti i giocatori parteciperanno alla ripartenza. I Clippers raggiungeranno Orlando l’otto luglio. Il coach, però, ha tenuto a precisare:

“Ritornare a giocare è una decisione che spetta ai miei giocatori e io supporterò ogni loro scelta. Ci sono molti validi motivi per tornare a giocare, ma anche altrettanti per non riprendere. Comunque penso che i ragazzi siano motivati a riprendere ciò che è stato interrotto. Resta il fatto che si tratta di una situazione straordinaria e dobbiamo sostenerci a vicenda.”