Non solo NBA: LeBron James in prima linea per facilitare l’accesso alle votazioni

Quella di LeBron James è una delle voci più forti del movimento Black Lives Matter. Fin dalle prime ore successive alla morte di George Floyd, che ha scatenato l’ondata di proteste negli USA, LeBron si è sempre schierato a favore di una società più equa e giusta.

L’ultima battaglia che il giocatore dei Lakers ha deciso di portare avanti è quella delle votazioni. LeBron ha espresso su Twitter tutta la sua indignazione per le scene dei seggi in Georgia. In questo stato i cittadini hanno dovuto aspettare anche 5 ore in piedi prima di poter votare:

Everyone talking about “how do we fix this?” They say “go out and vote?” What about asking if how we vote is also structurally racist? https://t.co/GFtq12eKKt — LeBron James (@KingJames) June 9, 2020

Per LeBron, anche il sistema delle votazioni è strutturalmente razzista, in modo da impedire a diversi cittadini, ostacolandoli e rendendogli la vita difficile, di votare comodamente, facendoli desistere.

Per questo motivo James e il suo socio in affari Maverick Carter si sono mossi in prima persona. Dopo aver contattato il segretario di Stato del Michigan, Jocelyn Benson, hanno creato l’iniziativa “More Than a Vote”, che si propone di combattere gli impedimenti e gli ostacoli al voto.

Sono stati contattati gli Atlanta Hawks e i Detroit Pistons. Le franchigie hanno accolto la proposta. Gli Hakws metteranno a disposizione la State Farm Arena, mentre i Pistons un’altra struttura che permetterà ai cittadini di esprimere la propria preferenza già due settimane prima del voto ufficiale.

Queste iniziative serviranno a prevenire situazioni come quelle di macchine per le votazioni non funzionanti, che spesso e volentieri fanno desistere dal votare.

I promotori dell’iniziativa “More Than a Vote” si aspettano che altre franchigie NBA, e anche NFL, possano essere coinvolte.

