Non poteva che essere Zion Williamson il volto della “Next-Generation” di NBA 2K21. L’azienda sviluppatrice del gioco, la 2K, ha infatti annunciato che la stella dei New Orleans Pelicans sarà il secondo volto sulla copertina del videogioco di pallacanestro. Williamson fungerà da atleta copertina per PlayStation 5 e Xbox Series X, quando verranno rilasciate queste console.

The future is here 💪 @ZionWilliamson is our Cover Athlete for Next Gen #NBA2K21 Pre-orders begin July 2nd pic.twitter.com/HCbHEOZUfL — NBA 2K21 (@NBA2K) July 1, 2020

Zion ha quindi commentato il tutto con queste parole:

“Essere in copertina di NBA 2K è sempre stato uno dei miei sogni sin da quando ero bambino, farlo per NBA 2K21 e le console di nuova generazione è davvero speciale. Sin dal primo giorno in cui mi sono unito al Team 2K ho voluto lasciare il segno dentro e fuori dal campo, avere l’onore di essere sulla copertina di NBA 2K21 mi permette di farlo nel migliore dei modi. Non vedo l’ora di giocare con tutti i fan”.

