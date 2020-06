Damian Lillard sarà su una delle 3 cover di NBA 2K21

Negli scorsi giorni NBA 2K21 aveva annunciato come in questa settimana saranno rivelate tre cover speciali per il videogioco di basket più utilizzato dagli appassionati della lega a stelle e strisce. Il primo atleta ufficializzato da 2K è Damian Lillard. 2K ha annunciato che la star dei Portland Trail Blazers sarà l’uomo copertina per la cover della “current-gen”. Queste le parole della stella rilasciate subito dopo:

“Questo è un momento speciale per me nella mia carriera NBA. Sono stato un fan di NBA 2K per anni e adoro il modo in cui rappresentano tutti gli aspetti della cultura del basket. Sono un appassionato giocatore di 2K, quindi sono onorato di unirmi al altri grandi della NBA che sono stati in copertina. Sono grato a tutti i miei fan e non vedo l’ora che tutti possano provare il gioco entro la fine dell’anno. “

Lillard sarà sulla copertina del videogioco ideato per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Windows e Google Stadia. Mercoledì, 2K annuncerà invece le copertine di PlayStation 5 e Xbox Series X, insieme a ulteriori informazioni sul gioco e alla disponibilità del pre-ordine di giovedì.

Lillard è il primo giocatore dei Portland Trail Blazers ad apparire sulla copertina di un gioco 2K. 2K e Lillard stanno anche collaborando con 2K Foundations per la costruzione di un centro sociale e il rifacimento di un campo da basket in quel di Oakland.

