Mercato NBA, Jordan Bell è un nuovo giocatore dei Cleveland Cavaliers

Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, Jordan Bell ha firmato un contratto dalla durata complessiva i due anni con i Cleveland Cavaliers. I dettagli dell’accordo non sono ancora stati resi noti.

Free agent Jordan Bell has agreed to a two-year deal with the Cleveland Cavaliers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2020

Il giocatore è riuscito dunque a rientrare in un team dato che i Memphis Grizzlies lo hanno tagliato a marzo dopo solamente due partite. Prima di loro giocava per i Minnesota Timberwolves, con i quali ha partecipato complessivamente a 27 partite con una media di 3.2 punti e 2.8 rimbalzi in 8.8 minuti a partita.

