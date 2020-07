I 10 rookie NBA sotto i riflettori nella bolla di Orlando

Da metà luglio la NBA riprenderà, chiusa nella ormai famosa bolla di Orlando. I rookie avranno, fin da subito, a disposizione minuti importanti, visto che alcune franchigie devono ancora conquistarsi un posto ai Playoff. Con una preparazione fisica deficitaria e molte partite ravvicinate, le giovani leve diventeranno fondamentali per non far rischiare nulla ai veterani i quali hanno già messo nel mirino la postseason. I coach sono di fatto pronti a sfruttare la loro freschezza, mettendoli sotto i riflettori del mondo NBA. Bleacher Report ha stilato la classifica dei 10 rookie che potrebbero esplodere a Orlando.

10. Brandon Clarke

Stats in stagione: 12 punti + 5.8 rimbalzi + 1.4 assist in 21.7 minuti

Brandon Clark è perfetto per giocare nel sistema Memphis Grizzlies. Avrà a disposizione minuti importanti per riscattarsi, dopo l’infortunio che l’ha fermato a febbraio. La sua coordinazione e il suo atletismo lo rendono un giocatore molto efficace quando servito in movimento, dopo un taglio o un blocco. Il suo tiro in corsa è uno dei migliori tra i rookie. Inoltre ha mostrato dei piccoli miglioramenti nel tiro da oltre l’arco, che potrebbero fargli fare il salto di qualità in estate.

9. Luguentz Dort

Stats in stagione: 6.2 punti + 1.9 rimbalzi + 0.7 assist in 22.0 minuti

Non scelto al Draft 2019, ora Luguentz Dort ha un contratto pluriennale con OKC. Il rookie è ancora molto grezzo, sia tecnicamente che nelle scelte. Dalla sua ha un gran fisicità che gli permette di mantenere alta l’intensità in ogni situazione. In attacco è un ottimo penetratore, mentre in difesa, grazie ai muscoli, può mettere in difficoltà le guardie avversarie. Se trovasse continuità al tiro, potrebbe dare un grande apporto al Gallo e compagni nella corsa ai playoff. Il suo high stagionale è di 5 triple, messe a segno contro i Sacramento Kings. È arrivato per stupire ancora e Oklahoma ci crede.