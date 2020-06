NBA: Omar Wilkes nuovo responsabile dell’area basket di Klutch Sport

Omar Wilkes, importante agente sportivo di Octagon, rappresentante su tutti della giovane stella Trae Young, si appresta a cambiare casacca: sarà presto il nuovo responsabile delegato al basket di Klutch Sport.

Ci sono buone probabilità che alcuni giocatori da lui rappresentati decidano di seguirlo, il che porterebbe a un’evidente espansione la società con a capo Rich Paul, potente manager di LeBron James. Klutch Sport infatti, oltre al prescelto, vanta giocatori come Anthony Davis, Draymond Green, Ben Simmons e molti altri. Omar Wilkes è stato agente per Octagon per ben otto anni rappresentando, oltre al giovane playmaker degli Atlanta Hawks, anche Anthony Edwards, Cam Reddish, OG Anunoby.

Yahoo Sport, non appena confermato il passaggio dell’agente a Klutch Sport, ha affermato che proprio Trae Young potrebbe lasciare Octagon per seguirlo.

Adrian Wojnarowski di ESPN precisa che Paul continuerà a seguire i propri assistiti ma, la nuova entrata, permetterà a quest’ultimo di lavorare anche sui fronti MLB e NFL.

Insomma, pare proprio che Rich Paul e Klutch Sport facciano sul serio mirando a espandersi il prima e più in fretta possibile.

